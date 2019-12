Mutaverso teatro: va in scena "Quasi Natale" al Teatro Ghirelli

Anteprima di stagione presso il Teatro Ghirelli di Salerno, il 20 dicembre alle ore 21.30. Biglietto unico intero 12 euro per assistere a QUASI NATALE, scritto e diretto da Francesco Lagi con Anna Bellato, Francesco Colella, Silvia D'Amico, Leonardo Maddalena, disegno suono Giuseppe D’Amato, scenografia Salvo Ingala, costumi Andrea Cavalletto, realizzazione scenica Alessandra Agresti

Sinossi

Ci sono tre fratelli che tornano nella loro casa di bambini. C’è una cosa che la madre deve dirgli. Nessuno sa quale sia quella cosa.

Fuori nevica, sono i giorni prima di Natale. C’è anche una ragazza, che si ritrova per caso a vivere con loro quei giorni. Ha un aspetto così familiare che sembra venire da un passato che si stenta a mettere a fuoco. Ci sono un’attesa e una vicinanza forzata. Un pesce nuovo per l’acquario e un anello di fidanzamento. Vecchi quaderni di scuola e un tronco da caricarsi sulle spalle. Un telecomando che non si trova più e un albero di Natale con le lucine intermittenti. Un telefono che squilla e una vecchia storia di sciamani pellerossa. Ci sono certi spiriti, in quella casa, che faticano ad andare via.



Teatrodilina



È un gruppo di artisti con esperienze diverse, che si sono unite con il proposito di condividere una pratica e un’idea di teatro.

Dal suono al video, dall’arte contemporanea alla scrittura, dal cinema alla musica. Alla base del lavoro c’è la volontà di inventare spettacoli restituendo frammenti dei loro percorsi e andando alla ricerca di una comune identità, che sembra perduta ma non in modo irreparabile. Fare teatro è il gesto più contemporaneo e potenzialmente dirompente.





