MyGiffoni, iscrizioni aperte dal 15 marzo: ecco il regolamento

Dalle ore 11 di mercoledì 15 marzo sarà possibile iscriversi all'edizione 2018 di MyGiffoni, piattaforma nata per promuovere i cortometraggi, gli spot, i documentari brevi realizzati dalle scuole italiane, dai singoli studenti (fino ai vent’anni d’età) e dalle associazioni culturali. "Questa è l'occasione - spiegano gli organizzatori di Giffoni Experience per rendere visibile il lavoro segreto che avviene nelle aule, negli oratori, negli spazi che le associazioni culturali riescono a strappare all’indifferenza, nelle camere dove i ragazzi si rinchiudono, non solo per isolarsi ma anche per connettersi con il mondo. E' il luogo ideale nel quale sviluppare un confronto con i propri coetanei, scoprire cosa raccontano i ragazzi delle scuole di altre città, cosa riescono a fare con gli strumenti che hanno a disposizione, come vivono il loro tempo".

Le sezioni

Tre sezioni in concorso. La prima è riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dai 3 ai 10 anni e che siano state realizzate da Scuole dell’Infanzia, Primarie o Associazioni Culturali. La seconda coinvolge studenti dagli 11 ai 13 anni, con produzioni realizzate da Scuole Secondarie di I grado o Associazioni Culturali, singoli videomaker. La terza sezione è riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dai 14 ai 20 anni e che siano state realizzate da Scuole Secondarie di II grado a Associazioni Culturali, singoli videomaker.

Info utili

E' possibile far pervenire la propria candidatura fino alle ore 18 del 15 maggio 2018. Per iscrivere un film realizzato da una scuola bisogna essere in possesso di tutte le liberatorie per l’uso delle immagini dei ragazzi su YouTube, Facebook, Instagram e altri social. Poi bisogna caricare il film su YouTube, collegarsi al sito www.giffonifilmfestival.it, cliccare su sezione SCUOLA, cliccare su MyGiffoni, compilare l’entry form. Attendere la mail di conferma. Nel caso in cui tale conferma non arrivi entro 72 ore, bisognerà chiedere assistenza scrivendo a l.mancino@giffoniff.it