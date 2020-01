Scena Teatro presenta "Na mmesca Frangesca": ecco il programma

Comincia il 2020 e il sipario dell'Associazione Scena Teatro si alza al Teatro "La Mennola" in Salerno. Gelosia e contrasto, sabato 18 alle ore 21 e domenica 19 alle 19, rappresentano il connubio perfetto di "Na Mmesca Frangesca". La regia è di Antonello De Rosa.

La trama

Una commedia degli equivoci, in due atti, scritta da Antonio Petito nel 1872 ed interpretata da Carlo Simeoni, Gennaro Rosa, Danilo Ercolini, Rosanna De Bonis e Franca Guarino. Sul palco s'intrecciano diversi stati d'animo. In particolare le vicende di Donna Martella, del marito Don Pancrazio e dei servi. "Ogni tanto mi diverto con i testi di Petito - commenta Antonello De Rosa - perchè ho avuto modo di iniziare il mio cammino teatrale proprio in questo modo. Il gioco dell'equivoco fa sempre sorridere ed in tal modo voglio augurarmi di far sorridere e divertire anche alcuni allievi di Scena Teatro che saliranno sul palco. Un lavoro sicuramente intenso dove andrà a fondersi la tradizione ed il contemporaneo. Il 2020 ci regalerà e regalerà al pubblico di Scena Teatro tante nuove emozioni. Proveremo a non risparmiarci ed in particolare a metterci in gioco con tutti quelli che definisco i miei ragazzi: dai più piccoli ai più grandi"