Natale 3.0 a Pontecagnano

Ai nastri di partenza per la II edizione di Natale 3.0, in programma sabato 15 dicembre a Pontecagnano Faiano. A partire dalle ore 16:00, da Piazza Risorgimento, Babbo Natale ed altri 4 personaggi natalizi, passeggeranno per la città, distribuendo un carnet con buoni sconto e promozioni delle attività aderenti e gadgets per i bambini. Sulla scia del successo di Ponteween, svoltasi lo scorso 31 ottobre, il format si ripete, sfruttando la tradizionale forma pubblicitaria abbinata alla comunicazione on line. Il carnet infatti sarà anche scaricabile attraverso whatsapp. E’ già attivo un gruppo dedicato all’iniziativa dove potersi iscrivere, inviando un messaggio al numero 3472907980. Sul sito web www.nataletrepuntozero.it è presente l’elenco delle attività aderenti con relative schede ed elenco dei servizi/prodotti offerti, gallery fotografica e geolocalizzazione. Promozioni e attività saranno anche diffuse e promosse sul web. Non mancheranno occasioni di scattare fotografie ed intrattenersi con Babbo Natale, grazie al Photobooth.

Entusiasta Angela Casale, titolare della web agency Ok Comunicare e ideatrice dell’iniziativa che afferma: “Sempre in prima linea, per favorire il commercio locale e lo shopping nei negozi di quartiere. Adesso più che mai, complice l’occasione natalizia, è necessario vivere la Città, approfittando delle offerte e degli sconti per l’acquisto dei regali. Ringrazio nuovamente i commercianti, i liberi professionisti e le associazioni che hanno scelto di darmi fiducia. Sono già in programma le successive iniziative, che si svolgeranno periodicamente. Il prossimo appuntamento è per il 4 gennaio con ‘Pronti, arriva la Befana!’, indiscussa protagonista la moglie di Babbo Natale, alla quale ci sembrava giusto dare lo stesso risalto”.

Sono ben 40 le attività aderenti: Alimentari Martucciello; Alla Reggia del Contadino; Andrea Martucciello Broker di Assicurazioni; Asd El Paso Doble, School Dance&Fitness; Associazione Giovanile Freedom; Cartoleria La Mina; Cavallaro Calzature; Centro Benessere Eden; Centro Cinofilo del Tirreno; Centro Ippico F.M. Team Horses; Costiera da Vivere; Detersivi Casalinghi Cannoniero; Detersivi Casalinghi Risi Franco; Dogwalker Claudia; Erboristeria Bellebora; Fasulo Pet Food; Givova di Maria Primicerio; Golden Goal; HD Fitness; Hotel Europa; Idea Clima; Intimo Giannattasio; I Sapori della Carne; Jenny’s Bar; Juan O’Barbier; Marcello Massa, Medico Veterinario Esperto in Comportamento; New Tecnopicentia; Nicenter; Ok Comunicare; Ottica MG; Parafarmacia Cafaro; Parrucchiere per Donna, Enzo D’Amato; Pennasilico Car Service; PhotoPROgram; Pub Inspire; Salerno da Vivere; Salerno Energia Vendite; Studio di Podologia Di Palma-Ferrara; Subbuteo Lab Italia; Woodstock Immobiliare.