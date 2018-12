Una punta in bianco e il presepe sottomarino: cresce l'attesa

Camerota, perla del Cilento, si veste di bianco e festeggia il Natale con Luciammare (la foto che pubblichiamo, realizzata da Luigi Martino, è tratta dalla pagina facebook dell'evento), il cartellone di appuntamenti - cibo, tradizioni, musica e folclore - in programma dal 7 dicembre. Venerdì dalle ore 18, in via Bolivar, comincia Una punta in bianco, notte per curiosi e golosi da trascorrere tra chef, buon cibo e tanta musica.

Il presepe sottomarino

Sabato 8 dicembre dalle ore 19.30, nel molo di sottoflutto, si accende il presepe a mare. Il presepe sottomarino sarà installato, benedetto e inaugurato. La pista di pattinaggio su ghiaccio entrerà, invece, in funzione il 13 dicembre, con l’inaugurazione alle ore 19