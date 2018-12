Pista di ghiaccio, laboratori, musica: ecco il programma del weekend a La Fabbrica

Pattinaggio sul ghiaccio che passione. La “Green Isle Entertainment”, una realtà che si occupa di animazione dal 2006, ha allestito al centro commerciale “La Fabbrica” il Villaggio di Babbo Natale, che comprende anche una pista di ghiaccio sintetico di 200 metri quadrati in cui adulti e bambini potranno muovere i primi passi sui pattini o cimentarsi in spericolate piroette. Un istruttore aiuterà i pattinatori. I più piccoli potranno visitare il villaggio di Babbo Natale, salire sulla sua slitta e accarezzare le renne. Il villaggio e la pista di pattinaggio sono aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23; sabato e domenica dalle ore 10 alle 13. Nel periodo festivo l’apertura è garantita per tutta la giornata. Coloro che visitano il villaggio potranno aderire all’iniziativa filantropica “La Fabbrica del giocattolo”. Ogni bambino potrà portare un proprio giocattolo per donarlo ai bimbi meno fortunati. I giochi saranno consegnati al centro di accoglienza “Casa Betania”.

Laboratorio e concerto

Sabato 15 Dicembre e domenica 16 Dicembre, inoltre, in programma due appuntamenti per far trascorrere qualche ora di puro divertimento a grandi e piccini. Sempre a “La Fabbrica” la “Green Isle Entertainment” ha organizzato per sabato 15 dicembre, dalle ore 17,30 alle 20,30, un laboratorio creativo in cui i bambini potranno costruire un “globo di neve”, una sfera trasparente, di vetro, che racchiude una scena miniaturizzata di un paesaggio innevato. Domenica 16 dicembre invece, alle ore 20, si potrà assistere all’esibizione dell’orchestra vocale “Numeri Primi”, che proporrà brani di musica pop e rock che saranno eseguiti “a cappella”, ossia solo da voci senza accompagnamento strumentale . Per entrambi gli appuntamenti la partecipazione è gratuita. Info: 320/6610047