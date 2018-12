"Natale con Noi" a Matierno: canti, video, teatro e musica al Centro di Aggregazione

Fervono i preparativi per "Natale con Noi", al centro di aggregazione e polifunzionale di Matierno. L'associazione Musikattiva, la cooperativa sociale Galahad, la cooperativa sociale Giovamente, con il patrocinio dell'Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidate dall'assessore Nino Savastano, organizzano, infatti, un evento natalizio il 18 dicembre, a partire dalle ore 17, presso il centro di aggregazione sito nell'ex scuola elementare di Matierno.

Il programma

Dopo i saluti dell'assessore Savastano, dunque, si esibirà il coro gospel della cooperativa Galahad diretto dal maestro Manuel Fernandez e che fuge da perfetto esempio di integrazione tra giovanissimi appartenenti a contesti diversi, ma uniti dal canto. Seguirà, dunque, la proiezione dello spot progresso "Sono stato io" e l'esibizione teatrale dei ragazzini del Centro per la Legalità della cooperativa Galahad, nonchè l'esposizione dei lavoretti realizzati nell'ambito delle attività creative proposte ai minori dalle cooperative Giovamente e Galahad. Sarà, quindi, la volta del saggio di fine anno e delle esibizioni musicali e corali curate dall'associazione Musikattiva in collaborazione con il centro di aggregazione Enzo Sacco, con il coivolgimento dei bambini del quartiere e, per finire, un goloso scambio di auguri natalizi. Prevista una folta partecipazione: l'appuntamento è fissato per il 18 dicembre, alle ore 17, presso il centro di aggregazione di Matierno. L'ingresso è libero.