Zampogne, musica, arte: la Soprintendenza presenta gli eventi di Natale

E' stato presentato a Palazzo Ruggi, a Salerno, il calendario delle iniziative culturali che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, promuoverà a dicembre nel capoluogo e in provincia. All’incontro, coordinato da Michele Faiella, Funzionario responsabile dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza, sono intervenuti enti e associazioni con i quali la Soprintendenza promuoverà l'ampio cartellone di eventi.

Il programma

Si comincia a Salerno il 2 dicembre: la "Fondazione “Menna” ospita alle ore 17 il convegno ART BONUS, "Le Monete di Elea/Velia". Dal 3 al 5 dicembre, a Palazzo Genovese, mostra d'arte “Oltre le mani”. Orario: 10.30 /13.00 – 16.30 /19.00. L'11 dicembre alle ore 11, nell'Aula Magna del Liceo Artistico Sabatini – Menna, presentazione del progetto “Le Monete di Elea/Velia”. Nella Pinacoteca Provinciale, di via Mercanti, dalla seconda decade di dicembre a gennaio, mostra fotografica "Capri Revolution, dall'Isola azzurra al Parco del Cilento" del fotografo Mario Spada. Spazio anche alla musica: sempre a Salerno, nella Cappella di Sant’Anna (Complesso Monumentale di San Pietro a Corte nel cuore antico del centro storico), si svolgerà l'11 dicembre alle ore 18 “Concerto per il Dono”, che prevede l’esibizione della pianista Jole Barbarici. Ancora note il 20 dicembre, nella stessa location: alle ore 18, "Suoni e colori del Mediterraneo", Il concerto prevede l’esibizione musicale che evoca suoni e colori mediterranei e la proiezione di un cortometraggio realizzato dagli studenti del Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti di Salerno, nell’ambito del Progetto Cinema per la Scuola. in Duomo il 20 dicembre, nella Sala San Tommaso, dalle ore 10 all13, quinta edizione di Artinsieme Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si comincia alle ore 10 con "Guide per un giorno". a cura della Cooperativa Sociale Capovolti.“Guide per un giorno” è un intervento didattico-formativo rivolto a persone con fragilità mentale. Si prosegue con OLTRE LE MANI - Mostra d’Arte: si prega di toccare – a cura della Fondazione Sinapsi: manufatti realizzati dai ragazzi ipovedenti, non vedenti e con disabilità complessa, creati nel laboratorio di psicologia della percezione guidato dai maestri Pietro Lista e Giovanni De Caro. Alle ore 12, "Il sogno di Natale": recita e canti natalizi a cura del Centro Scocozza con la regia di Antonello De Rosa, assistito dalla volontaria Gerry Bove. Con "Arte e zampogna", invece, la Soprintendenza offre la testimonianza e le opere dell’artista Anna Avossa e il suono delle zampogna a cura dell’Associazione “D’Altrocanto” con Antonio Giordano e Carmine Falanga.

In provincia



A Padula, nella Certosa di San Lorenzo, il 3 dicembre alle ore 11, spazio a design e accessibilità in Scala claustralium. Ad Amalfi, nel chiostro del Duomo, dall'1 al 30 dicembre, tracce di sepolture medievali. Ad Amalfi, al Chiostro del Duomo, dall'1 al 30 dicembre, Tracce di sepolture medievali. A Sarno, a Villa Lanzara del Balzo, dall'1 al 15 dicembre, spazio alla mostra fototografica “Attraverso le Immagini 1999/2019 / Vent’anni per il recupero e la conservazione del patrimonio fotografico campano” L'installazione resterà aperta fino al 15 dicembre da lunedì a venerdì ore 9-14, il giovedì 9-14 e 16-19. Ingresso gratuito. A Vallo della Lucania, nell'aula consiliare del Palazzo della Cultura, il 19 dicembre alle ore 11, presentazione del progetto “Le Monete di Elea/Velia” selezionato per il concorso Art Bonus 2019.