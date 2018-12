Xmas Street Art Fest: botteghe, concerti, degustazioni

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, ad Eboli, Corso Garibaldi e Corso Umberto I dalle ore 17 alle 23 accoglieranno artisti, artigiani, cantanti, musicisti, tanti giovani. Il cartellone di eventi promuoverà l’arte e la tradizione della Piana del Sele.

Il programma

Si parte dai Maestri d'arte che apriranno le proprie botteghe. Si prosegue con il Tombinartistico: “Carlo Levi la fantasia non si è fermata a Eboli”, l’esibizione della palestra Forlenza e la degustazione a cura di Masterwine. Segue il contest fotografico di Eboli nella Storia, il mercatino di Natale, previsti i concerti di Gaisma, Meska ed Insolito. Esibizione di artisti di strada, mostre a cura di Cosimina Mangano ed Evelin Ruggiero, street food. Il 15 dicembre, la Via delle Arti ospiterà le iniziative delle associazioni l’Astronave a Pedali, Scout Cngei, Mi Girano Le Ruote, Centro Massajoli, Feldi, le Palestre Coppola e Rocco con esibizione, La città degli eventi, Un angelo che ci tiene per mano e il One More Time Aperitivo. Domenica16 dicembre, gran finale con il concerto di Maurizio Capone e degli Stragatti, a seguire Mirko Moliterno, Dj Set.