Il Natale dei talenti tra musica, arte e teatro: si comincia con Lello Arena

Teatro, musica, letteratura, arte, animazione e spettacoli per bambini e sport. A Capaccio ritorna “Il Natale dei Talenti”, seconda edizione. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Palumbo, propone un cartellone ricco di eventi.

Il teatro

Lello Arena sarà protagonista in “Miseria e Nobiltà” (16 dicembre, ore 21, Hotel Ariston, ingresso gratuito). Risate assicurate anche con Oscar Di Maio e Angelo Di Gennaro in “Mettimece d’accordo e ce vattimme” (27 dicembre, ore 21, Hotel Ariston, ingresso gratuito). Tornerà nella Città dei Templi anche Biagio Izzo per portare in scena “I fiori del latte” (29 dicembre, ore 21, Hotel Ariston, ingresso gratuito). I biglietti sono offerti dal Comune di Capaccio Paestum, fino ad esaurimento posti.

I bambini

Spettacolo teatrale per bambini, “La bella e la bestia”, in programma il 4 gennaio alle 18 al teatro di Ponte Barizzo. Un altro spettacolo per bambini, “Alice nel paese delle meraviglie”, si terrà presso la Casa Canonica di Capaccio Capoluogo il 5 gennaio alle 18. Magia e spettacolo per bambini, invece, il 6 gennaio alle 17 all’interno della Sala Erica di Capaccio Scalo.

Musica

La prestigiosa orchestra del Teatro San Carlo di Napoli approderà a Capaccio Paestum per il Gran Concerto di Capodanno (1 gennaio, ore 21, Hotel Ariston, ingresso gratuito). Spazio alla ginnastica ritmica, invece, il 20 dicembre a Capaccio Scalo con un saggio a cura della Polisportiva Virtus Sport che si terrà all’interno della Palestra Olimpia a partire dalle 17.30. A Santo Stefano (26 dicembre), invece, a Capaccio Capoluogo si svolgerà al Convento (ore 21) il concerto con un quintetto d’archi. Il Convento ospiterà anche un concerto di musica classica il 3 gennaio alle 18.30.

Letteratura e Arte

Diversi anche quest’anno gli appuntamenti letterali nel periodo natalizio. Il BCC Space accoglierà la rassegna letteraria che si aprirà venerdì 14 dicembre alle 18.00 presso la sede centrale della BCC di Capaccio Scalo con la presentazione del libro di Oscar Nicodemo dal titolo “L’istinto cannibale”. Lo Space della BCC ospiterà anche la mostra d’arte contemporanea di Lello Torchia, che sarà inaugurata lunedì 17 dicembre alle 17.30 e sarà aperta fino al 21 gennaio. Lo spazio letterario si animerà nuovamente il 21 dicembre (ore 18) con la presentazione del libro del professore Vincenzo Pepe dal titolo “Pensare il futuro”.

Attrazioni



Tra le attrazioni per i bambini spicca “Il Villaggio di Babbo Natale”, con colori, luci, giochi che creeranno un’atmosfera magica per i più piccoli in ogni angolo della Città. Il villaggio sarà, infatti, itinerante e partirà da Ponte Barizzo (15 dicembre). Il villaggio si sposterà, quindi, a Capaccio Capoluogo (22 dicembre), Capaccio Scalo (24 dicembre e 6 gennaio), Gromola (23 dicembre), Rettifilo (26 dicembre) Licinella (16 dicembre), Laura (23 dicembre), Torre di Mare (29 dicembre), Cafasso (30 dicembre). Tornerà per la gioia dei bambini anche il “Teatro di Burattini” di Giorgio Ferraioli con spettacoli itineranti sul territorio comunale: 16 dicembre, Casa Canonica di Licinella, ore 17.30; 21 dicembre, Sala Erica di Capaccio Scalo, ore 17; 23 dicembre, Casa Canonica di Capaccio Capoluogo, ore 17; 30 dicembre, Casa Canonica del Rettifilo, ore 17. Novità, invece, per i ragazzi saranno gli “Electronic Games Days” che si terranno il 3 e 4 gennaio (a partire dalle 10.30) all’interno della Sala Erica, a Capaccio Scalo.

Info utili

Modalità di prenotazione e di ritiro dei biglietti per gli eventi teatrali presso l’Hotel Ariston: on line, attraverso il sito del comune di Capaccio Paestum – Area I – Ufficio Turismo e Spettacolo: https://www.comune.capaccio.sa.it/turismo/ oppure telefonando al numero 0828.812209 – Ufficio Turismo e Spettacolo – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. E' possibile anche recarsi di persona all’ Ufficio Turismo e Spettacolo – Capaccio Capoluogo - Via Vittorio Emanuele – Sede comunale. I biglietti sono offerti dal Comune di Capaccio Paestum, fino ad esaurimento posti.