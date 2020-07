Natura e relax all'Oasi Alento: cena e notte sotto le stelle

Natura, sport e relax sono gli ingredienti del prossimo weekend nell'oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento. Si comincia sabato 11 luglio con il pomeriggio in oasi: apertura dalle ore 15 alle 20. E' possibile scegliere anche la soluzione Lake Experience: canoa al tramonto, cena e tenda in riva al lago. Il pacchetto include: due escursioni in canoa, pernottamento in tenda fornita dagli organizzatori, ingressi, cena in riva al lago preparata dalla struttura ricettiva, colazione al chiosco bar.

Domenica

Il 12 luglio, spazio al tiro con l'arco, escursioni in canoa, noleggio mountain bike e bici elettriche, green car, tour guidato in bus elettrico, equitazione. Per il pranzo di domenica si può scegliere tra 4 opzioni: pizza sul prato, pacchetto ingresso più pranzo al ristorante, Picnic con barbecue, pranzo al sacco portato da te. Info utili sul sito web dell'oasi.