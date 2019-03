Negramaro in tour: tutto pronto per il concerto al PalaSele

La data del concerto è cerchiata in rosso sull'agenda di tantissimi fans che raggiungeranno il PalaSele di Eboli dalla provincia, dalla regione e da altre località del Sud Italia. I Negramaro sono pronti ad invadere il palazzetto degli eventi con i loro suoni e colori, l'11 marzo alle ore 21.

Il rinvio e la nuova data

"Amore che torni tour indoor" era stato rinviato per l'improvviso forfait di uno dei componenti della band. “Abbiamo pensato tanto. Abbiamo deciso di spostare il tour di qualche mese, questo per dare a Lele il tempo di rimettersi in forma e tornare di nuovo a vivere con tutti voi la forza dei nostri live. Sarà per lui uno stimolo fondamentale in questi mesi di preparazione e avrà bisogno del sostegno di tutti per tornare a godersi il frutto di un grande lavoro iniziato, l’estate scorsa, con uno strepitoso tour negli stadi", spiegarono Negramaro attraverso un messaggio facebook. Adesso ci siamo, è tutto pronto e fervono i preparativi.

Info utili

Costo del biglietto: 63,25 euro per la tribuna gold, 57,50 euro per le tribune est ed ovest primo settore, 41,40 euro per il posto unico.