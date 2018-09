Neri per Caso in concerto gratuito il 22 settembre

Sarà il concerto dei Neri per Caso, storico gruppo musicale salernitano costitutosi nel 1995, a concludere la manifestazione "I Colori dell'Estate", in programma a Sant'Arsenio. Il concerto avrà luogo sabato 22 settembre dalle ore 21, in piazza dei Padri Domenicani – ex Fiordelisi.

La scheda

Il gruppo vincitrice del Festival di Sanremo nel 1995 con la canzone “Le Ragazze” si esibirà nel canto “a cappella”, cioè solo voce senza l'ausilio degli strumenti musicali.