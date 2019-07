"New York Gipsy All Stars”, la band elettroacustica fa tappa a Fisciano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Round Midnight Jazz Club di Fisciano si prepara ad accogliere il “New York Gipsy All Stars”, la band elettroacustica nata a New York dall’incontro tra personalità dal background diversissimo ma unite dal desiderio di condensare in linguaggio comune il potenziale del meticciato musicale di provenienza. World music che unisce ritmi metroplitani, hip-hop e funk alla musica tradizionale balcanica,armena e indiana,producendo uno show magmatico. Un super quintetto che si potrà ascoltare sabato, 27 luglio, alle ore 21.30 in un “very special concert”.

