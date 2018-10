Forni accesi in provincia di Salerno: campionato nazionale di pizza DOC

Lunedì 12 e martedì 13 novembre, si svolgerà la quinta edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC. L'evento, organizzato da “E20 in - Giaccoli & partners” Antonio Giaccoli, sarà ospitato nei 5000 mq dell’area fieristica del Consorzio di Bonifica del Sarno, in via Atzori, a Nocera Inferiore. E' patrocinato dal comune di Nocera Inferiore, dai Giovani Imprenditori Salerno.

Il passaggio di consegne

Sarà eletto l'erede di Enzo Pace della pizzeria “Aria nuova” di Formia, vincitore dell’edizione 2017 del Campionato Nazionale Pizza DOC. E' un premiol assai ambito. Non a caso si sfideranno oltre 300 pizzaioli italiani e non mancano concorrenti provenienti dal resto d’Europa e dall’America che si contenderanno anche il premio speciale “Italiani nel Mondo - Made in Nuceria”.

Il montepremi

Per i vincitori delle varie categorie della quinta edizione del Campionato Nazionale Pizza Doc ci sarà in palio un montepremi di 5000 euro in prodotti e servizi offerti dagli sponsor. Il vincitore diventerà testimonial per un anno di una delle aziende partner del progetto.

Più di 100 tra maestri pizzaioli e chef si accomoderanno in giuria per valutare le oltre 1500 pizze sfornate in due giorni di gara.

La giuria

Direttore tecnico del progetto sarà Marco Di Pasquale, maestro pizzaiolo de “Il Giardino degli Dei” di Salerno (foto pizza tratta dalla pagina fb della pizzeria). Testimonial d’eccezione sarà Angioletto Tramontano, mastro pizzaiolo de “O’Sarracino” di Nocera Inferiore. Ospiti d’onore della kermesse saranno personalità di spicco dell’universo pizza: la “Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le centenarie”, don Antonio Starita che guida l’associazione, Alessandro Condurro della pizzeria “Da Michele” di Napoli; Giorgio Moffa della pizzeria “Ciro” di Gaeta ed unico erede maschio della famiglia Leone della pizzeria “Trianon” di Napoli; Gennaro Luciano della “Antica Pizzeria Port’Alba” di Napoli; Enrico ed Alberto Lombardi dell’antica pizzeria “Lombardi 1892” di Napoli; Renato Grasso dell’antica pizzeria “Gorizia” di Napoli; Giovanni e Vincenzo Capasso della pizzeria “Capasso” di Napoli; tanti altri maestri pizzaioli d’eccezione oltre a food blogger. Ci saranno anche gli amici del Gruppo La Piccola Napoli – Paco Linus, e tante altre associazioni di categorie invitate per l’evento.

"Al buio"

Per evitare di influenzare le votazioni, i giudici non vedranno chi elabora il prodotto prima di aver votato la pizza. Al via del direttore di gara, il pizzaiolo avrà a disposizione 5 minuti per preparare la sua pizza. Appena sfornata, sarà mostrata alla giuria. I giudici assegneranno un punteggio da 30 a 100, basando la propria valutazione su due principi: Gusto e Cottura.

Le categorie

Otto le categorie a disposizione dei concorrenti: Pizza Margherita DOC; Pizza Classica, ovvero la pizza specialità del concorrente; Pizza in pala, in teglia e/o “romana”; Pizza senza Glutine; Pizza più larga; Free style; Pizza Fritta; Categoria Juniores – Trofeo Marco Agnello, riservata ai ragazzi fino ai 21 anni, con gara solo su margherita e classica. A tutti i partecipanti sarà conferito un attestato di partecipazione ed un kit di partecipazione, con prodotti tipici e gadget.