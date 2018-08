Noemi in concerto a Marina di Camerota il 3 agosto

Prima le nozze, poi il concerto a Marina di Camerota, una delle perle del Cilento. Dopo aver sposato lo scorso 20 luglio il compagno Gabriele Greco con Ave Maria eseguita da Morgan nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la cantante Noemi ritorna in provincia di Salerno, a Marina di Camerota. Il 3 agosto, i capelli rossi e la voce blues incanteranno i turisti che affolleranno l'arena del mare, in occasione dei festeggiamenti per San Domenico, Patrono di Marina di Camerota.

Info utili

La cantante di "Non smettere mai di cercarmi" è in tour da maggio, prima nei teatri e poi nei concerti all'aperto.A Marina di Camerota si comincerà alle ore 22.30, ingresso gratuito.

La carriera

Dopo diverse esperienze musicali, Noemi si è imposta all'attenzione del pubblico televisivo partecipando alla seconda edizione di X Factor: non vinse ma risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l'etichetta discografica Sony Music. Ha partecipato a cinque Festival di Sanremo: nel 2010 con "Per tutta la vita", vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con "Sono solo parole", classificatosi al terzo posto, nel 2014 con "Un uomo è un albero" e "Bagnati dal sole" che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social. Nel 2016 ha ottenuto una Targa PMI per aver presentato il brano "La borsa di una donna" ed è arrivata finalista nella gara delle cover con "Dedicato". Quest'anno, ecco il brano "Non smettere mai di cercarmi". Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d'animazione Ribelle - The Brave con i brani "Il cielo toccherò" e "Tra vento ed aria".

I premi

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards ed un Premio TV - Premio regia televisiva oltre a varie nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards, all'OGAE e una al Nastro d'argento. Il 21 giugno 2017, nel giorno della Festa della musica, Noemi è entrata nel guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore.