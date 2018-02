"Non ti pago" di Eduardo De Filippo in scena a “Santa Apollonia”

La rassegna “Barbuti d'Inverso Racconta…” giunge al giro di boa con il terzo appuntamento. La Compagnia Bottega San Lazzaro, sabato 10 febbraio ore 21:00 e domenica 11 febbraio ore 18:30, porterà in scena a “Santa Apollonia” a Salerno, “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, per la regia di Matteo Salsano. Tra grottesche dispute legali, terribili maledizioni e un amore contrastato, “Non ti pago” è una delle commedie più brillanti della drammaturgia eduardiana e lo stesso autore la definì “una commedia molto comica, che secondo me è la più tragica che io abbia mai scritto”



Rosario Battista è Ferdinando Quagliuolo, padre di famiglia irascibile e scontroso che pretenderà per sé il biglietto vincente giocato al Lotto da Mario Bertolini (Alfredo De Simone), pretendente della figlia, solo perché la quaterna è stata dettata al fortunato dal defunto padre di Ferdinando; al fianco di Ferdinando Aglietiello (Ciro Marigliano), uomo di fatica di casa Quagluolo, che oltre a subire le frustrazioni del proprio padrone per il non riuscire a vincere al Lotto “..manco ‘nu situato, ‘nu secondo estratto…”, è protagonista di momenti di grande comicità come quando giungono a casa Quagliuolo i fratelli Frungillo (Aldo Flauto e Fabio Di Gennaro) in lutto per il proprio cane morto avvelenato chi sa da chi….. Movimenti comici che continuano con l’entrata negli ingranaggi della vicenda di Don Raffaele Console (Karim Mangino) e con l’incedere dell’avvocato Lorenzo Strummillo (Domenico Galizia) personaggio grottesco che nel suo essere rocambolesco mantiene fedeltà al meccanismo. E poi le donne, donne di spessore, donne di una famiglia che si ribella nell’animo al Capofamiglia e alla maledizione che questi lancia contro il povero Mario Bertolini pur di non fargli ritirare la vincita; la moglie Concetta (Maria Guadagno) che si rivolta e chiede rispetto tra colore e amarezza, seguita poi dalla figlia (Rosaria Sellitti) in continuo contrasto con il padre che non acconsente al matrimonio con Betolini, Margherita la cameriera (Giovanna Memoli) le cui gambe fanno perdere la testa ad Aglietiello, e poi Carmela la popolana (Rossella Natella) e la grande dignità di Zia Erminia (Adriana Pagano).



Ingresso € 7,00



Info e prenotazioni: www.postoriservato.it, oppure 339.6858043 – 328.9079642