Notte bianca a Salerno: il 27 e il 28 luglio ritorna lo shopping sotto le stelle

Ritorna, più attesa che mai, la Notte Bianca a Salerno. Il 27 e il 28 luglio, infatti, divertimento, shopping e musica caratterizzanno la IX Edizione della “Notte Bianca Week-End 2019”. La prima giornata si terrà nella zona orientale, precisamente in piazza Monsignor Grasso a Mercatello, piazza della Libertà a Pastena e piazza G. Camillo Gloriosi a Torrione, mentre in via Ventimiglia, via Madonna di Fatima, via VI Settembre 1860 e nei giardini di Villa Carrara, animazione, mostre e sorrisi per grandi e piccini.

La zona centrale

La Notte Bianca, dunque, il 28 si sposterà nel Centro Storico, dove a in piazza Portanova andrà in scena il gran finale. Tra le chicche, il “Premo della Notte Bianca Week-End Salerno 2019”, dedicato all’Artista “Luciano Schiavone” ed istituito sin dal 2013 e il Premio “Andrea Carrano” imprenditore alberghiero di Ravello. Cresce la curiosità, per conoscere i nomi degli ospiti.