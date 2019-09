La Notte Bianca, l’evento più atteso del Cilento Outlet

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un pomeriggio e una serata per vivere il sogno di fare shopping nelle più esclusive strade d’Europa e del Mondo, al Cilento Outlet (Gruppo IRGEN) prende vita “Il Giro del Mondo” in una “notte bianca”. Un evento che trasformerà le vie del Centro nei più noti e amati luoghi della sfera terrestre. Dalla rinomata Avenue des Champs-Élysées di Parigi all’esclusiva Oxford Street di Londra, dalla Fifth Avenue di New York alla dinamica Alexanderplatz di Berlino e molto, molto altro. Il viaggio alla scoperta delle mete più ambite prenderà il via alle ore 17:00 con allestimenti a tema che richiameranno i monumenti e i luoghi simbolo delle principali capitali europee e non solo. Un viaggio fatto di colori, emozioni, profumi e musica. Ma anche di grandi performance di artisti di strada, giocolieri, freestyler e molto altro ancora. Se a farla da padrona sarà la fantasia, a partire dalle 20:00 questo entusiasmante "Giro del Mondo” regalerà a tutti i visitatori del Centro un’opportunità molto concreta: il 50% di sconto sul prezzo outlet in tutti i negozi aderenti sulla collezione Autunno Inverno 2019. Insomma, un’occasione unica per vivere in famiglia l’emozione del viaggio e coccolarsi un po’, concedendosi un oggetto prezioso o un capo firmato tanto desiderato a prezzi incredibili.

CILENTO OUTLET

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo IRGEN ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, progettati per il miglior rapporto qualità/prezzo con sconti fino al 70% tutto l'anno, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio.