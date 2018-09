Fiabe, artisti di strada, concerti: Notte Bianca al Cilento Outlet

Scenografie fiabesche, talent show, artisti di strada, trampolieri, concerti: ecco il programma della Notte Bianca del Cilento Outlet Village, in programma ad Eboli il 22 settembre, dalle ore 18 alle 22. Un selfie con il Cappellaio Matto e lo shopping in compagnia di Alice nel Paese delle Meraviglie introdurranno gli spettatori nel contesto fiabesco. Giochi e sorprese per tutti i bambini.