Notte bianca a Salerno: la Cidec comunica gli appuntamenti da ricordare

Sarà il Maestro Giuseppe Bosich ad inaugurare la IX Edizione della "NOTTE BIANCA WEEK-END SALERNO 2019" con una Sua Mostra nella Sala di Villa Carrara a Salerno che sarà inaugurata alle ore 18 del 25 luglio. Pittore, incisore e scultore, Bosich nasce a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, il 15 maggio 1945. Autodidatta, vive e lavora a Ghilarza. E’ annualmente quotato in tutti cataloghi nazionali d’Arte. Sue opere sono state battute alla Brerarte e Finarte di Milano. Negli anni 1965-67 frequenta a Fermignano (Ancona) lo studio dell’incisore Walter Piacesi, dell’Accademia Urbinate; a Bologna lo studio dell’incisore Carlo Leoni (allievo di Giorgio Morandi), apprendendo le tecniche d’incisione e stampa calcografica. A Salerno, Bosich esporrà alcune tavole originarie raffiguranti i canti della “Divina Commedia” e presenterà la cartella completa dell’Opera (36 illustrazioni).

Il programma

Sempre a Villa Carrara Venerdì 26 Luglio alle ore 11,30 sarà assegnato il Premio della Notte Bianca Week-End 2019 “ Luciano Schiavone ”, giunto alla Sua VII Edizione. Il Premio, è dedicato alla memoria dell’artista prematuramente scomparso che, insieme a suo fratello gemello Matteo, formava il tandem dei "Liric Brothers", una realtà artistica che incontrava un gradimento straordinario in tutti gli ambienti dello spettacolo. Il riconoscimento è destinato ad artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo, della cultura, dell’arte, delle professioni e dello sport, nel panorama nazionale ed internazionale. Il premio è suddiviso in due sezioni: “New Generation” e “Special Awards". Nel corso della manifestazione sarà assegnato, per il quinto anno consecutivo, anche il Premio “Andrea Carrano”.