La notte blu: musica, shopping e spettacoli per due giorni

E’ tutto pronto per i due grandi eventi dell’estate agropolese: le Notti blu on the beach and in the city. Il primo evento in programma è la Notte blu presso il suggestivo lungomare San Marco, martedì 13 agosto. Si ripeterà, in centro, giovedì 22 agosto. E' attesa una grande notte di giocolieri, artisti di strada, musica live, artigianato, shopping, dj set e negozi aperti. Il lungomare si dipingerà di colori, magia e musica per festeggiare il riconoscimento, alla città di Agropoli, della ventesima bandiera blu e la settima consecutiva nella categoria approdi turistici, come da tradizione.

Il programma

Una grande novità: non ci saranno palchi, ma tante variegate postazioni lungo tutto il percorso di giocolieri, artisti e artigiani, a partire da via Risorgimento fino a tutto il lungomare San Marco.L’inizio è previsto alle ore 21 e si andrà avanti tutta la notte, fino alle 2. Le attività commerciali scenderanno in campo con un tocco di blu, i cittadini e gli ospiti sono invitati a dotarsi di un accessorio blu o di un capo di abbigliamento blu. Sono attese migliaia di persone, che si riverseranno nelle strade di Agropoli per vivere notti di puro divertimento. La manifestazione è stata accolta con grande entusiasmo dai commercianti che, nel corso della serata, praticheranno delle offerte speciali, per invogliare i partecipanti all’evento a fare acquisti.

La presentazione

"Torna la tradizione delle Notti blu – afferma il sindaco Adamo Coppola – per festeggiare il riconoscimento della Bandiera blu. Due notti di puro divertimento che vedranno, prima il nostro lungomare (domani 13 agosto), poi il centro cittadino (il prossimo 22 agosto) diventare un grande palcoscenico dove trascorrere ore in spensieratezza tra attrazioni, bella musica e negozi aperti".

Piano traffico

Dalle ore 20 in poi sarà vietata la sosta, la fermata e la circolazione veicolare nelle seguenti strade: via De Gasperi; via Risorgimento; via San Marco. L’ingresso e l’uscita consigliata per i veicoli è Agropoli Sud. Si invitano gli automobilisti ad utilizzare i parcheggi gratuiti presenti: via Bolivar (parallela lungomare); via Selvi (nei pressi chiesa Sacro Cuore); piazza Mediterraneo (presso Cineteatro); piazza Caruccio (presso Eurospin); viale Lazio.