Tutto pronto per la Notte dello Scorzamauriello, l'alternativa ad Halloween

E' tutto pronto per La Notte dello Scorzamauriello, la “Ognissanti ebolitana" giunta alla dodicesima edizione. La kermesse ha come protagonisti l'arte e il gusto. E' ispirata alla figura del folletto magico e dispettoso della leggenda, ricorrente in tutta la cultura popolare del Sud Italia. L'evento è ideato dall’associazione Le Tavole del Borgo che riunisce gli storici ristoratori del centro e nasce come alternativa ad Halloween.

La storia

La manifestazione punta a superare le influenze culturali d'oltreoceano, riscoprendo e valorizzando la tradizione locale. Lo Scorzamauriello torna, infatti, alle origini, a “Jevule”, la città che al suo leggendario personaggio ha dato i natali e continua a farlo, raccontando l'identità più autentica ed esaltandone sapori e i talenti.

Il programma

La Notte dello Scorzamauriello si si svolge secondo un format ormai consolidato. Si comincia domenica 27 ottobre alle ore 17,30 presso il teatro comunale Salita Ripa”, con “Il Teatrino dello Scorzamauriello”, un pomeriggio interamente dedicato ai bambini. E' prevista anche la premiazione de “Il Nostro Scorzamauriello”, concorso tematico rivolto agli istituti comprensivi della città. Ad animare l’evento, lo spettacolo ad ingresso gratuito a cura della Compagnia di Teatro del Bianconiglio. Non solo spettacolo e premi ma anche solidarietà: sarà promossa una raccolta fondi a favore della Cooperativa Spes Unica, realtà da anni impegnata sul fronte dell'accoglienza dei

minori in difficoltà.

Le cene

Si prosegue con le tradizionali e attese cene spettacolo all'interno dei quattro locali de Le Tavole del Borgo: Il Panigaccio, Vico Rua , Portadogana, Piazzetta Santa Sofia. Nelle serate del 31 ottobre e 1° novembre, si trasformeranno in un vero e proprio “palcoscenico” dell'arte e del gusto, ospitando intermezzi musico-teatrali, itineranti e tematici. Ebolitana è la prevalenza degli artisti che si esibiranno: Palcoscenico Ebolitano, la più longeva esperienza di teatro amatoriale cittadina, con all'attivo più di venticinque anni di passione e di successi; “Quelli dei cunti”, ensemble che nasce dall'unione dei musicisti Guido Cataldo, Alberto Ricci, Angela Clemente, Diana Cortellessa, Peppe Monaco, Salvatore Esposito. Ci sarà anche “Promenade a Sud", progetto di musica tradizionale del Sud Italia, di cui fanno parte il percussionista ebolitano Gianluca Mercurio con Matteo Mauriello, Marianita Carfora, Sossio Arciprete e Antonio D'Apolito, i Baraonna, quartetto vocale italiano venuto alla ribalta per aver vinto il premio delle critica al Festival di Sanremo, fondato dai fratelli Vito e Delio Caporale. Ebolitane saranno, inoltre, le ispirazioni enogastronomiche dei menù che proporranno per l'occasione i quattro ristoratori Gustavo Sparano, Carmelo Vignes, Dino Marchetta e Filomena Mirra che si sfideranno in una inedita “gara” che li vedrà cimentarsi ciascuno nella preparazione de “Il Ciauliello dello Scorzamauriello” , una interpretazione personale del piatto tipico ebolitano per eccellenza, in via di esame per l'inserimento tra i PAT- ProdottiAgroalimentari Tradizionali della provincia di Salerno.