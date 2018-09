Nuceria da gustare il 15 e 16 settembre: ecco il programma

Il 15 e 16 settembre, a Nocera Superiore, in programma Nuceria da gustare: piatti tipici cucinati nelle corti, tammurriata e spettacoli a spasso per le viuzze. L'evento è immaginato e cucito sulla storia di uno dei borghi più antichi di Nocera Superiore, cioè Pareti. Il borgo è stato recuperato e rigenerato insieme a Pucciano da un piano di riqualificazione urbana che ha privilegiato spazi con architettura e materiali di qualità come il cocciopesto.