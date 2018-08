L'Oasi Alento aperta di sera, fino al 19 agosto

L'Oasi Fiume Alento apre i suoi cancelli anche di sera. Da venerdí 10 al 19 agosto, ogni serata (fatta eccezione per Ferragosto) corrisponderà ad un appuntamento speciale. C'è anche possibilità di dormire in tenda.

Il programma

Venerdí 10 agosto, escursione notturna lungo uno dei sentieri dell’Oasi. Serata magica con possibilità di fare il picnic serale e di dormire in tenda. E' previsto anche barbecue. Ingresso adulti 6 euro, gratis i bambini fino a 12 anni. Supplemento tenda: adulti 5 euro, bambini 3 euro. Sabato 11 agosto, Yoga sotto le stelle. Domenica 12 agosto, cinema (per ragazzi), con la proiezione di un fantastico cartoon da vedere sotto le stelle. Stesse modalità di ingresso e di prezzo il 13 agosto per lo spettacolo di magia e giocoleria. In un susseguirsi armonico di giocoleria e numeri di magia, gli ospiti entreranno in un mondo dall’atmosfera un po’ retrò. Una serata dedicata ai bambini (e agli adulti) che si stupiscono per le magie, che vorrebbero conoscere i trucchi vedendo sparire e riapparire di tutto. Il 14 agosto, Peppe Cirillo in concerto: musica popolare e danze. Il 16 agosto, Parecanò in concerto. Il 17 agosto, osservazione delle stelle.

Il delitto

Serata da brividi, il 18 agosto: pic nic con delitto, dalle ore 22 a mezzanotte (ingresso all'Oasi possibile giá dalle ore 18). Gli attori coinvolti racconteranno, dislocati nelle tre postazioni individuate all’interno dell’area picnic illuminata, tre storie in cui è stato commesso un delitto. I visitatori si raccoglieranno attorno ai falò e ascolteranno i racconti, che verranno poi ripetuti ad ogni cambio spettatori e per tutta la durata dell’evento. I visitatori, oltre ad assistere alla storia, devono individuare l’arma del delitto, la scena del crimine o capire il movente che ha spinto l’assassino a uccidere. Al termine di ogni racconto, l’attore consegnerà materiale che consentirà al pubblico di giocare. Il pubblico dovrà munirsi di plaid e avrà la possibilità di caramellare dei marshmallow sul fuoco in ogni postazione. Chi vorrà, potrà poi dormire in tenda.

Cabaret

Il 19 agosto, cabaret sotto le stelle. Serata all’insegna della comicità irriverente del duo Pierpaolo Iorio ed Umberto Anaclerico, accompagnati da Costantino Caruccio (chitarra e voce). Lo spettacolo “Passera o passerà??” farà compagnia agli ospiti nel corso del picnic serale e, per chi vorrà, prima di un’altra speciale notte in tenda, con allestimento campo base dalle ore 18. Domenica 19 agosto è anche la giornata del Tree climbing in Oasi, una giornata dedicata all'arrampicata esperienziale: ponte di corde, arrampicata su albero e teleferica. Le attività sono adatte a bimbi e ragazzi dai 5 ai 15 anni e l'esperienza dura circa 15 minuti a persona. Saranno presenti istruttori qualificati e verranno utilizzati materiali certificati. Il costo previsto per svolgere le attività è di 5 euro.