Aeromodelli acquatici e festa "FORmaggio all'Oasi Alento

Doppio evento a Prignano Cilento, nell'Oasi del fiume Alento. Domenica 20 maggio, dalle ore 9 alle 18, è in programma il raduno di primavera di aeromodelli acquatici “Alento in Volo”. In contemporanea, avrà inizio l’esperienza gastronomica "FORmaggio", un gioco di parole ma anche un percorso del gusto.

Idrovolanti

Gli spettatori potranno ammirare diversi tipi di aeromodelli tra i quali gli idrovolanti a due galleggianti (scarponi) o a scafo centrale con stabilizzatori. Ci saranno il Canadair antincendio CL-415, il Beaver, il Cessna 182 e l’idrovolante da corsa Macchi M33. Inoltre si potranno ammirare motoscafi ed idroscivolanti a propulsione elettrica ed a scoppio ed una meticolosa riproduzione di un rimorchiatore d’epoca. E' prevista anche l'esibizione di svariate barche a vela radioassistite che si rincorreranno tra le due boe sistemate lungo la direzione del vento.

I laboratori

La giornata tematica “FORmaggio” prevede la prenotare on-line per partecipare ai laboratori sulla preparazione della mozzarella nella mortella e del cacioricotta di capra, due formaggi caratteristici del Cilento. Durante il laboratorio sul cacioricotta di capra verranno mostrati i quattro passaggi che portano dal latte crudo al formaggio finito: cottura, cagliata, rottura della cagliata e raccolta nelle forme. Il laboratorio sulla mozzarella nella mortella ripercorrerà le fasi salienti della produzione di questo tipico prodotto: partendo dalla cagliata, attraverso la rottura, si arriva alla filatura della pasta e quindi alla sua mozzatura per la realizzazione della tipica mozzarella che viene poi adagiata su un letto di mirto. I partecipanti interverranno attivamente nelle varie fasi di realizzazione dei prodotti e poi gusteranno ciò che hanno preparato. Durante la giornata saranno previsti momenti di degustazione di prodotti tipici. Ingresso e visite guidate 6 euro (bambini gratis), happy lunch 18 euro.

La mostra

Fino al 3 giugno è sempre visitabile la mostra “Tartarughe, testimoni di un passato perduto”. Più di trenta esemplari di varie specie saranno ospiti dell’Oasi tutti i weekend e i giorni festivi.