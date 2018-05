Madonna dell'acqua: porte aperte all'Oasi Alento, il 26 maggio

Il 26 maggio, nell'Oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento, si onora la Madonna dell'acqua ed i festeggiamenti cominciano di buon mattino, alle ore 10, con l'apertura al pubblico e una serie di attività organizzate gratuitamente: visite guidate alla diga e ai sistemi di monitoraggio, visite guidate a piedi ed in bicicletta nell’Oasi, percorso in trenino per i visitatori lungo i sentieri, animazione per bambini, giri a cavallo presso il centro equestre, mostra delle tartarughe “Testimoni di un passato perduto”.

Pomeriggio

Alle ore 16, apertura della festa ed ingresso ospiti. Alle ore 17, accoglienza della Madonna dell’Acqua di Perito con banda musicale “Giovani Verdiani”, diretta dal Maestro Antonio Lippi. Alle ore 18, saluto di benvenuto e alle 18.30 Santa Messa celebrata da Monsignor Giuseppe Casale e da Don Guglielmo Manna. Alle ore 19.30, spettacolo Sbandieratori dei Feudi del Cilento. Alle ore 20, concerto dell’ ”Orchestra dei fiati giovanili del Cilento” diretto dai Maestri Schiavo e Capezzuto e rinfresco a base di prodotti forniti dalla “Filiera Cilento”.