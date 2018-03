ArgillOasi: Domenica delle Palme a pranzo tra le sculture

Domenica delle Palme per piccoli scultori all'Oasi del Fiume Alento. Il 25 marzo, dalle ore 15 alle 16, è in programma un laboratorio ludico/didattico gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni, orientato a sviluppare un primo approccio alla conoscenza dell’argilla. Lo spazio riservato ai più piccoli sarà riempito con vari oggetti per la manipolazione già conosciuti dai bambini ed altri più “curiosi”, utili per lasciare la loro impronta sulla “soffice pasta”.

La tecnica

Sarà necessaria la spiegazione di alcune piccole regole come, ad esempio, la necessità di bagnare l’argilla per non farla asciugare rendendola troppo rigida per la manipolazione. La fantasia poi prenderà il sopravvento. e proprio nella imperfezione del prodotto manipolato si potrà riconoscere la partecipazione dei piccoli artisti. E' necessario prenotarsi inviando una e-mail all'indirizzo booking@oasialento.it oppure info@oasialemto.it Contattare l'oasi: numero telefonico 0974837003.

Cibo

E' possibile anche trascorrere l'intera giornata all'Oasi del Fiume Alento prenotando il proprio menù della Domenica delle Palme. Il pranzo costa 20 euro a persona ed include il ticket d'ingresso, la visita alla diga e all'oasi natralistica.