All'Oasi Fiume Alento, weekend con la famiglia Addams

Il 12 e 13 maggio è in programma un weekend "da brividi" all'Oasi del Fiume Alento. A Prignano Cilento sbarca la Famiglia Addams con i personaggi storici, inquietanti ed autoironici nello stesso tempo: Morticia, Gomez, Fester, Mercoledì, la nonna, Lurch, Pugsley e l'immancabile mano che può apparire dalle scatole all'improvviso. Gli Addams incontrano le famiglie: grandi e piccini saranno spettatori ma anche protagonisti di storie di fantasmi, tante soprese ed attività. C'è possibilità di pranzare in loco. "Il menù sarà... spaventoso e non è un gioco di parole", assicurano gli organizzatori. Si comincia sabato 12 maggio alle ore 9. Replica domenica 13 maggio, allo stesso orario.