Natura e relax, l'Oasi La Fiumara apre al pubblico nel weekend

L'Oasi La Fiumara si tinge di giallo. L'organizzazione aspetta i visitatori: nel prossimo weekend, il 4 e 5 luglio, a Sessa Cilento, sarà possibile trascorrere una giornata immersi nella natura all'insegna del relax e del divertimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli



Area picnic con barbecue, parco animali, bar, area giochi, calcio biliardo, ping pong, bocce. Info utili al numero telefonico 3333691094.

L’Oasi la Fiumara è situata nel cuore del Cilento antico, in un’ampia vallata formata dalla Fiumara di Santa Lucia, tra i comuni di Lustra e Sessa Cilento. L’Oasi è un ambiente unico per una fruizione mirata al contatto uomo/natura e si estende su una superficie di circa 60 mila metri quadrati. Con i suoi prati, boschi, macchie, ambienti aperti, zone umide, stagni e torrenti l’Oasi mostra angoli di natura incantevoli e ospita una grande varietà di specie animali e vegetali. All’interno dell’Oasi è stato realizzato un parco faunistico di circa 15 mila metri quadrati con tantissime ed enormi voliere in cui sono ospitati centinaia di animali, autoctoni ed esotici, per lo più uccelli, i quali vivono come fossero in completa libertà.