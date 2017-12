Ad Ogliara, il 30 dicembre, sacra rappresentazione del presepe vivente

Ad Ogliara, il 30 dicembre alle ore 19.30, in programma la sacra rappresentazione del presepe vivente. "Il mistero di un Dio che si incarna". Ecco il tema scelto degli organizzatori del presepe allestito in via Postiglione. Lungo il percorso, saranno presenti angoli gastronomici della tradizione. Gli spettatori accolti con una frase di Don Luigi Giussani: "Nulla è così commovente come il fatto che Dio si sia fatto uomo per accompagnare con discrezione, con tenerezza e potenza il cammino faticoso di ognuno alla ricerca del proprio volto umano".