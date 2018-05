Olevano in festa: cabaret di Ciro Giustiniani e fuochi pirotecnici

La musica dal vivo della "Siamo Italiani band", il cabaret sotto le stelle, i fuochi pirotecnici. E' tutto pronto ad Olevano sul Tusciano per la festa di San Michele Arcangelo, evento che unisce fede e folklore, radici e tradizione. Si comincia il 13 maggio alle ore 20.30 con il concerto di musica live. Alle ore 22.45, risate assicurate con lo spettacolo del comico Ciro Giustiniani, direttamente da Made in Sud, apprezzato dal pubblico televisivo per le sue esilaranti gag sul bambino discolo e "la pantafola" della mamma con la mira infallibile ma anche sul boss delle cerimonie con la tavola imbandita di prodotti tipici "a migliara..". Poi tutti con lo sguardo rivolto al cielo per ammirare i fuochi pirotecnici ed implorare la benedizione di San Michele.

L'investimento

"Ringraziamo ancora una volta come amministrazione l'Unità Pastorale di Olevano sul Tusciano e il Comitato Festa per avere con grande difficoltà economica organizzato i festeggiamenti in onore del Santo Patrono - dice il sindaco Michele Volzone - Come sempre, il contributo dell'amministrazione comunale non è mancato, anche in condizioni di estrema difficoltà economica. Ci fa piacere ricordare che le indennità di noi amministratori sono state messe a disposizione della comunità olevanese. San Michele non solo è il Patrono e Santo protettore del Comune di Olevano sul Tusciano ma è un Santo a cui noi tutti fedeli olevanesi ci rivolgiamo in caso di bisogno e necessità, perché interceda presso il Signore per la serenità che ci dà nell'affrontare le difficoltà della vita quotidiana. I luoghi simbolo a lui dedicati sono la Grotta, collocata a circa 400 metri sul livello del mare, e Cannabosto. L'amministrazione, particolarmente fedele al Santo, ha inteso privilegiare questi due luoghi di culto intervenendo con un finanziamento europeo di circa tre milioni di euro per lavori vari presso la Grotta e inserendo nel progetto delle pubbliche illuminazioni anche l'elettricità fino a Cannabosto".