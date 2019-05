Open Day all'Acqua Park "Isola Verde": sole e divertimento per i più piccoli

Sabato 18 maggio un bagno di sole e di allegria al Centro sportivo dell’Acquapark “Isola Verde” con l’Open Day organizzato dalla società “Di1000colori”. Gonfiabili, attività all’aperto, un’anteprima dei due tornei di calcetto (divisi per fasce d’età), che saranno organizzati durante il campo estivo, consentiranno ai piccoli partecipanti di assaporare il divertimento che potranno vivere nelle lunghe e calde giornate all’Isola Verde. Dalle ore 15 alle ore 18 lo staff di “Di1000colori” coinvolgerà grandi e piccini in tante attività. Nel corso della giornata i partecipanti potranno anche accedere alla scuola di equitazione dell’Isola Verde per scoprire l’emozione che si prova ad essere in sella ad un cavallo ed a guidare i suoi movimenti. Partecipazione gratuita. Info al 340/5292179; 333/2540035