Open Day a Prepezzano: sport e pizza per tutti, il 1° agosto

Due ore di sport all'aria aperta, tanto divertimento, sorrisi e una pizza per tutti i partecipanti. Ecco il menù "servito" dall'Asd Sporting Club Picentia, in occasione del festoso open day che avrà inizio mercoledì 1 agosto a Prepezzano di Giffoni Sei Casali, dalle ore 18 alle 20. Porte aperte allo stadio comunale "Gregorio Giannattasio": ingresso gratuito per tutti i bambini e ragazzi, protagonisti insieme ai propri genitori di un pomeriggio all'insegna dell'aggregazione e del divertimento. All'open day interverà, tra gli altri, il sindaco di Giffoni Sei Casali Francesco Munno.