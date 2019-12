"Opening partanna", il palazzo che anima la città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Opening Partanna, il Palazzo che anima la citta', l’inaugurazione dell’opera di videomapping Remix Portraits di Franz Cerami. Coordinamento e comunicazione studioesse.net, Unione Industriali Napoli, Ordine Ingegneri Napoli, Fideuram Private Banker, ACEN Associazione Costruttori Edili di Napoli. Insieme alla citta’, al Sindaco di Napoli, agli amici e ai colleghi, il Presidente Vito Grassi Unione Industriali con il Presidente Edoardo Cosenza Ordine degli Ingegneri, aprono il sipario agli auguri prenatalizi con un delicato brindisi per tutti i presenti. Il Presidente Vito Grassi di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, in uno splendido brindisi di auguri, dice: Questa e’ una serata di auguri, organizzata da noi, “i condomini” che costituiscono di per se’ un distretto, siamo Industriali, Costruttori, Ordine dei Ingegneri e Banca. Abbiamo avuto l’idea di dare un messaggio di apertura alla citta’, l’abbiamo fatto attraverso il linguaggio universale dell’arte, e siamo contenti di questo riscontro, l’approccio e’ positivo. L’arte di Franz Cerami, come artista, la cosa interessante e’ recuperare i valori storici del Rinascimento attraverso la tecnologia digitale e proiettarla nel futuro. Questo straordinario spettacolo continuera’ ogni seria fino al 23 dicembre dalle 18,00 alle 22,00. A seguire mostre d’arte visitabili nei nostri saloni dell’Unione Industriali, e nei saloni dell’Ordine degli Ingegneri. Il discorso in Consiglio Direttivo dice: E’ una fotografia, l’economia e’ in stallo la sensazione di chi vive in queste nostre zone e’ di vivere in un contesto paludoso, in cui non si vede la via dei programmi che si propinano, secondo noi, il tema e’ proprio l’ incapacita’ di attuarli, allora i problemi li conoscono tutti, la terapia la conoscono tutti, la soluzione ce l’hanno tutti, poi di fatto nessuno riesce ad attuarli, quindi dobbiamo cambiare schema, cercare un modo nuovo che batte piu’ sul metodo che sul merito. L’impresa nei territori nostri soffre a livello macroeconomico in tutta Italia, per dire la produzione industriale e’ scesa dell’1 per cento in Italia, da noi non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi, pero’ l’impresa e’ per definizione ha un’anima ottimista, quindi si rigenera sempre sul mercato. In Campania abbiamo fior d’impresa nel campo manifatturiero che danno un grande contributo al made in italy nel mondo, all’ internazionalizzazione che stanno avanti sulla trasformazione 4.0, e che potrebbero essere alimentati da un grande serbatoio di alta formazione che e’ in grande espansione. Come eccellenza siamo al primo posto, riteniamo che possiamo ambire a un ruolo di capitale mondiale della cultura e dell’innovazione, e dobbiamo consolidarlo. I segnali al Governo centrale non sono incoraggianti, e sulla ricerca proprio sono stati tagliati un po’ di fondi, che secondo me e’ un errore importante, perche’ se non diamo fiducia ai giovani e anche sul modello di formazione in assenza totale di investimenti strutturali diventa sempre piu’ difficile. Noi che siamo sul territorio continuiamo a guardare a un futuro con fiducia e cerchiamo di trasmetterlo ai nostri figli, cerchiamo di fargli affrontare la vita con ottimismo, e con la consapevolezza che i problemi vanno affrontati e risolti senza aspettare che lo faccia qualcun altro.

