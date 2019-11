"Arezzo 29 in 3 minuti": risate assicurate con Oscar Di Maio

Comicità straripante in scena al Teatro Nuovo di Salerno, nel fine settimana. Sabato 9 novembre (alle ore 21.00) e domenica 10 novembre (alle ore 18.30) al Nuovo va in scena la commedia "Arezzo 29 in 3 minuti", interpretata da Oscar Di Maio e Alessandra Borrelli.

La trama



Si tratta di una commedia esilarante, che narra la storia del tassista Salvatore e di sua moglie Vincenza, casalinga frustrata dal dolore di non aver potuto avere figli. Sarà l'arrivo del figlio illegittimo di Salvatore, nato dalla sua relazione con la moglie di un pregiudicato, in carcere, a sconvolgere la vita familiare dei due coniugi. La commedia fu scritta nel 1980 da Gaetano ed Olimpia Di Maio. Oscar Di Maio, conosciuto anche per le sue tante apparizioni televisive nei panni del "Cafone", è da anni un beniamino del pubblico del Teatro Nuovo. Info e prenotazioni: telefono 089220886 (botteghino)