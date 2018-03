Pasqua di benessere a Minori: bagno romano presso Otiumspa

Pasqua di benessere in Costiera Amalfitana. A Minori, la proposta di Otiumspa Bagno Romano è valida per tutta la Settimana Santa, compresi la domenica di Pasqua e Lunedì in Albis. Il viaggio nel benessere, che dura un paio d'ore, prevede idromassaggio, pediluvio, docce emozionali, sauna area relax, l'esclusivo Bagno Romano (unico in Campania) con guanto di kassa, sapone del Marocco, mousse di Aleppo. E' possibile usufruire anche del parcheggio prolungato per dedicarsi poi alla passeggiata lungo il Sentiero dei Limoni o per degustare piatti tipici e dolci. Pacchetti con camera matrimoniale per chi sceglierà anche di pernottare presso Hotel & SPA Villa Romana, con colazione e possibiltà di pranzo e cena. Informazioni al numero telefonico 089853855. I pacchetti sono pubblicati anche sullo shop online ufficiale www.otiumspa.market. E' possibile ricevere anche pergamene benessere regalo, con scelta di prenotazione fino al 31 maggio.