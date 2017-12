Ottati ospita la sagra della sfrionzola, il 28 e 29 dicembre

Ottati ospita la ventinovesima sagra della sfrionzola e della salsiccia paesana, in programma il 28 e 29 dicembre. La sfrionzola è un piatto tipico composto da pezzettini di carne di maiale con peperoni sottaceto: in passato era cucinata dopo l’uccisione del maiale per festeggiare un giorno di (rara) abbondanza delle famiglie povere contadine. Le serate dedicate al buon cibo locale consentiranno anche ai vistatori di visitare i vicoli del centro storico di Ottati, con i portali gentilizi ed i quadri della mostra permanente di pittura all’aperto.