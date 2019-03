Si realizza il sogno di Padre Claudio Luciano: in scena “Forse troveremo un cielo”

Si realizza il sogno di Padre Claudio Luciano, “Forse troveremo un cielo” in scena al Teatro delle Arti. Il frate cappuccino è venuto a mancare lo scorso gennaio senza aver mai accantonato il desiderio di vedere realizzato il recital da lui scritto e ideato. Il sogno adesso si realizza: appuntamento il 19 marzo alle 20:30.

Il ricordo

Padre Claudio è stato un cappuccino devoto, generoso, attento all’ascolto e dedito al prossimo, e la sua vita si è intrecciata spesso con il mondo dell’arte e della comunicazione: cappellano dell’Università di Salerno per quindici anni, direttore de “Il Serafico”, di “Agire” e dell’emittente TeleDiocesi Salerno, conduttore di molte trasmissioni anche su Lira Tv durante il Giffoni Film Festival, di cui è stato uno dei primi sostenitori, lavorando gomito a gomito con Claudio Gubitosi e assumendo incarichi di responsabilità. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 26 aprile, e ci ha lasciati senza poter vedere realizzato, per un soffio, uno dei suoi sogni: persona colta, ottimista e sensibile, aveva scritto “Forse troveremo il cielo”, un recital su come l’amore e la fratellanza possano aiutare le persone a superare le esperienze negative e i momenti bui. Lo spettacolo sarà musicato dal Maestro Guido Cataldo, suo storico amico: un modo per ricordare il prezioso testamento morale e spirituale che ci ha lasciato e per onorare una vita dedicata al prossimo e ai bisognosi.

Info utili

I biglietti saranno disponibili al botteghino del Teatro la sera stessa, e Giffoni Experience ha deciso di riservare 100 posti gratuiti per i giffoners.

La scheda

Il recital, prodotto dal gruppo di recitazione Animazione90 con il sostegno di Giffoni Experience, è diretto Gaetano Stella, che sarà sul palco anche nelle vesti di attore insieme a Elena Parmense, Chiara De Vita, Matteo Salsano e i musicisti Angela Clemente, Diana Cortellessa, Michele Ceruso e Tommaso Fichele. Parteciperanno all’evento, oltre al direttore Claudio Gubitosi, al presidente Piero Rinaldi e a tutto il team di Giffoni anche alcuni amici di sempre di Padre Claudio, tra cui Alfonso Andria, Giuseppe Blasi e Angelo Scelzo. Prevista la presenza anche del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e dell’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno Luigi Moretti, oltre ai fratelli, cugini, nipoti e parenti di Padre Claudio.

La presentazione

“Questo spettacolo - racconta il Maestro Cataldo - nasce dalla volontà di Padre Claudio di avvicinare e ascoltare il pessimismo, i dubbi e le paure dei giovani a cui cercava di dare risposte e consigli. All’epoca avevo scritto un musical, ‘Evangelio’, che portammo anche da Papa Giovanni Paolo II, e lui in confidenza mi disse, ‘ho scritto questa storia, cosa ne dici?’. Alla fine la storia uscì su un libricino realizzato con i Salesiani di Torino. Nel frattempo io avevo preparato le musiche. A ottobre scorso Padre Claudio mi chiamò e mi disse: prima che sia tardi dobbiamo farlo e così scegliemmo la data”.