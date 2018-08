Padula in festa: "arrivano" Carlo V e la frittata con mille uova

Padula in festa per Carlo V e la frittata realizzata con mille uova. La rievocazione storica più antica del Vallo di Diano si svolge tra le straordinarie ambientazioni della Certosa di San Lorenzo e dell’Antica Passeggiata dei Monaci certosini. Il contesto storico riprodotto è il viaggio dell’Imperatore Carlo V di ritorno da Tunisi nel 1535.

Il programma

Dopo la serata inaugurale di mercoledì 8 agosto con l'Antica Passeggiata dei Monaci Certosini, la scuola di taranta e lo spettacolo musicale del gruppo musicale Tammorrasìa (ore 21), la manifestazione entra nel vivo da giovedì 9 agosto (ore 18), preludio al grande evento di venerdì 10 agosto, ore 20.

ll rituale

Ingresso Certosa di San Lorenzo, accoglienza dell’Imperatore Carlo V, corteo verso l’Antica Passeggiata dei Monaci Certosini, preparazione e degustazione della leggendaria frittata delle mille uova, spettacolo itinerante di artisti di strada.

La storia

Nel 1535, conclusa vittoriosamente la spedizione di Tunisi contro i Barbareschi, Carlo V giunse in Calabria Citra nella sua risalita verso Napoli. Dopo Lagonegro, sostò con tutto il suo esercito e il suo seguito presso la Certosa di San Lorenzo. I certosini prepararono per l’illustre ospite una “continua pantagruelica imbandigione” oltre che una leggendaria frittata delle mille uova. I testi fanno riferimento al popolo in festa e alla sua disponibilità a offrire olio e vino che servirono a rifocillare tutti gli ospiti.