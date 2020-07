Tutto pronto per l'inaugurazione della rassegna "Paesaggi in movimento"

Dal 4 al 25 luglio, Villa Lanzara a Sarno ospiterà la seconda edizione di "Paesaggi in movimento", rassegna diretta da Ciro Delfino con la collaborazione curatoriale di Mario Laporta e Maria Savarese. Con l’ausilio delle arti visive e fotografiche, "Paesaggi in movimento" prova a valorizzare i territori della Campania offrendo nuove forme di narrazione.

I dettagli

Negli spazi dello storico palazzo Del Balzo, Gianluca Carbone esporrà "ConTEMPOraneamente", una partita a scacchi con il tempo creata da un’installazione formata da quattro grandi sculture in cartapesta, intese come frammenti e reperti archeologici. L’edizione 2020 della rassegna è un piccolo tour di presentazioni, mostre, opere fotografiche e audiovisive, che è partita da Rotondi nell’area della Valle Caudina, si estenderà a Buonalbergo, nel Fortore, passando per Sarno dove trovano sede il Museo Didattico della Fotografia di Villa Lanzara, fino a Massa Lubrense – Punta della Campanella, sulla Costiera Sorrentina. Sarà creato un sistema territoriale regionale per la valorizzazione dei beni materiali, immateriali e paesaggistici attraverso la cultura contemporanea.

