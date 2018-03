Paestum ospita i giorni romani: taverne e matrone nel weekend

Sabato 17 e domenica 18 marzo, il Parco Archeologico di Paestum ospiterà “I Giorni Romani di Paestum”, evento di ricostruzione e rievocazione storica. Le prossime tappe saranno in programma il 26 e 27 maggio, l’8 e 9 settembre.

Il tema e il programma

Per l’appuntamento del mese di marzo il tema sarà “I soldati romani raccontano la guerra dalla repubblica al tardo impero”. Ecco il programma delle due giornate: dalle ore 10 alle 17, nei pressi del tempio di Nettuno, sarà possibile incontrare matrone, senatori, patrizi, plebei, gladiatori e commercianti che forniranno informazioni storiche e tecniche, in italiano ed in inglese, ai visitatori. Dalle ore 16, nell'Anfiteatro, ci saranno soldati dell’esercito romano che accompagneranno i visitatori nel proprio mondo fatto di viaggi e battaglie, dandone una dimostrazione. Mostreranno la “macchina da guerra” che ha consentito a Roma di diventare per secoli padrona di uno sterminato territorio. Ci sarà il Museo del Legionario, dove si potranno osservare diversi elmi militari, così come differenti tipi di armatura, di scudo e di spade. Lungo il percorso sarà possibile incontrare soldati che racconteranno l'evoluzione subita dall'equipaggiamento militare, dalle guerre puniche fino al tardo impero. Si potrà ascoltare la spiegazione storica di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento e sarà consentito indossare elmi e armature.

I laboratori

I bambini potranno divertirsi con i laboratori della ceramica usando un tornio da tavolo per realizzare divertenti opere in argilla. Potranno inoltre realizzare l’impasto per dare forma a uno dei tanti tipi di pane in uso nell’antica Roma. Nell’area delle botteghe, infatti, si potrà scoprire cosa ci fosse sulle tavole dei romani - patrizi e plebei - e gustare ricette romane ricostruite dall’archeo-cuoca Cristina Conte, specializzata in antiche pietanze. Si potranno assaggiare il famoso libum di Catone, la torta cartaginese, oppure bere un bicchierino di mulsum, il vino speziato romano. Presso la taberna del medico greco si potrà ammirare la più vasta collezione al mondo di strumenti chirurgici romani ricostruiti. Sarà possibile scoprire anche come venivano realizzate le monete, quali fossero le essenze ed i belletti che utilizzavano le ricche matrone per truccarsi. Ci sarà la bottega della tessitrice dove si potranno provare dei telai ricostruiti e perfettamente funzionanti. Nel Tempio della Pace e nel Tempio di Nettuno il sacerdos ricostruirà un rito in base ad alcune fonti antiche e presso l’area del Comitivm, il nobile di Paestum Quinto Arrio Serio terrà un comizio elettorale chiedendo di essere votato come questore e per farlo offrirà, in serata nell’area del Foro, uno spettacolo di musiche e danze antiche.

Info utili

L’evento, organizzato dal Parco Archeologico di Paestum, è curato dall’Associazione Culturale SPQR di Roma insieme a Mos Maiorum e Romanitas, da anni impegnate nella rievocazione storica e nella valorizzazione di siti archeologici e musei con eventi di living history. Alcuni gruppi hanno all’attivo molteplici collaborazioni alla realizzazione di documentari storici su Roma con le maggiori tv del settore, dall’italiana Ulisse di Alberto Angela, alle internazionali History Channel e The National Geographic Channel. L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo e all’Area Archeologica (9 euro, ridotto 4,50 tra i 18 e i 25 anni – gratuito fino ai 18 anni) e nell’abbonamento PAESTUM MIA.