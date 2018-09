Giorni Romani a Paestum, 8 e 9 settembre

Il prossimo week-end sarà ricco di appuntamenti al Parco Archeologico di Paestum. Sabato e domenica 8 e 9 settembre 2018 tornano dalle ore 10 alle 17.30 “I Giorni Romani di Paestum”, evento di ricostruzione e rievocazione storica che si terrà nell’area archeologica. Sabato 8 settembre si terrà nel Museo, dalle ore 17, un evento di beneficenza “Metamorfosi – le trasformazioni dell’amore”.

Domenica 9 settembre nel Tempio di Nettuno alle ore 18, presentazione del libro “Meno grigi più verdi” di Alberto Mattioli.

Tutte le iniziative sono incluse nel biglietto d’ingresso al parco, nell’abbonamento Paestum Mia e nella card “adotta un blocco”.

Giorni Romani

Anche per l’edizione del mese di settembre il sito archeologico, sia sabato che domenica, si riempirà di suoni, colori, immagini, tanti personaggi e oggetti presi direttamente dal passato. Ci saranno tante aree didattiche per raccontare la vita civile che si svolgeva a Paestum al tempo dei Romani, attraverso le attività, gli strumenti, l’organizzazione e le usanze di quei tempi: la medicina, con la più vasta collezione al mondo di strumenti chirurgici romani ricostruiti, la cosmesi, con oli, essenze, polveri e specchi realizzati in base alle fonti e ai reperti, la tessitura con telai perfettamente funzionanti, la musica, con strumenti antichi ricostruiti, l'agrimensura (l’attuale attività del geometra) con tanti oggetti che venivano utilizzati per le misurazioni, il fenomeno della schiavitù, prendendo spunto dai collari (fedelmente riprodotti) destinati agli schiavi, l'alimentazione, con un bancone di thermopolium ricostruito dove si potranno gratuitamente assaggiare alcune pietanze ricostruite in base alle antiche fonti.

La novità

Per la prima volta, quest'edizione ospiterà anche un "tocco di ellenismo" con un tavolo didattico sulla cosmesi nell'antica Grecia e un tavolo sull'armamento oplitico (oplita o oplite, nell’antica Grecia, era il fante pesantemente armato). Inoltre ci sarà modo di scoprire i segreti del gioco del kottabos e di provare a cimentarsi in questo gioco con il vino che i greci e gli etruschi realizzavano durante il loro banchetto: il symposium. Ci saranno i laboratori didattici per i più piccoli, ma anche per gli adulti: piccoli telai per provare a tessere una prova trama, un laboratorio di ceramica dove si potrà provare a realizzare una propria lucerna e un laboratorio per realizzare piccoli gioielli con perline e filo.

Le rievocazioni

Ampio anche il panorama di rievocazioni storiche, dalla ricostruzione del rito sacro nel Tempio della Pace, nel Foro, alle spiegazioni e dimostrazioni di combattimento gladiatorio. Anche qui, segnaliamo una novità assoluta: sabato e domenica dalle ore 16.00, nei pressi del tempio di Nettuno, ci sarà una sorta di rappresentazione vivente di alcune scene dipinte sulle lastre tombali esposte nel Museo, come il gioco del kottabos, ripreso dalla tomba del tuffatore, o alcuni combattimenti tra armati come raffigurate sulle tombe lucane. Queste rappresentazioni, corredate da brevi spiegazioni storiche, saranno precedute da un corteo funebre con costumi lucano-greci. A regalare a tutti la grande suggestione della vita quotidiana a Paestum in epoca romana, saranno senatori, matrone e pretoriani che il pubblico potrà incontrare passeggiando nell’area archeologica. L’iniziativa è curata dalle associazioni culturali SPQR, Romanitas, Mos Maiorum e, per la prima volta, le associazioni culturali Irasenna e Figli del Sole.