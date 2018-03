Paestum festeggia la primavera con l'elezione di Miss Spring

Per festeggiare l’arrivo della Primavera domenica 25 marzo presso l’Hotel Pace in via Laura di Paestum, si terrà l’elezione di Miss Spring 2018. Ingresso libero. Le aspiranti Miss sfileranno in passerella a partire dalle ore 18. La selezione rientra nell’ambito della XV edizione della kermesse Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La storia

Lo scorso anno il titolo di Miss Spring andò a Lusy Pecoraro (nella foto), una vittoria che segnò l’inizio della sua splendida cavalcata fino alla conquista in Finale del titolo di Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2017. Il concorso, organizzato e promosso sull’intero territorio da Lino Miraldi, sin dall’inizio ha avuto come suoi obiettivi non solo il lancio di volti nuovi per la moda e la pubblicità, ma soprattutto quelli di raccontare la Dieta Mediterranea e il nostro territorio attraverso le sue enormi peculiarità.

Il futuro

La Miss eletta parteciperà di diritto, a fine estate, alla Finalissima del Concorso. La sfilata che sarà condotta da Ilaria Cennamo (Miss Italia Cinema Basilicata 2017 già Miss Parco del Cilento 2016) vedrà, invece, la Miss in carica Lusy Pecoraro presiedere la giuria. Inoltre sfileranno pure le baby dai 4 anni in su. Spettacolo nello spettacolo, infatti, durante l’evento si esibiranno le danzatrici del ventre della Nuova Polisportiva Bellizzi e la talentuosa cantante altavillese Valeria Sacco presenterà in esclusiva il suo primo singolo “Resto Immobile”.