A Paestum degustazione gratuita di tartufo bianchetto

Sarà il tartufo bianchetto - dolce, bianco all’esterno e bruno all’interno, con un delicato sapore di mare - il grande protagonista di quattro giorni (ultima tappa il 24 marzo) di seminari divulgativi, simulazioni di raccolta, illustrazioni sulla conservazione del prodotto e degustazioni, a Capaccio Paestum.

Il programma

Dopo l'aperitivo a base di tartufo, il 21 marzo, spazio a due giornate, il 22 e il 23 marzo, dedicate esclusivamente alle scuole. Il 22 marzo, alle 9, presso l’Oasi dunale di Capaccio Paestum, si passerà alla parte pratica attraverso una simulazione di raccolta del tartufo con l’ausilio dei cani e l’illustrazione della conservazione del prodotto a cura dell’Associazione TAMMAS di Colliano, rivolta agli alunni delle classi V dell’IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum. Il programma, inoltre, prevede per il giorno 23 marzo, alle ore 9, un’altra simulazione di raccolta del tartufo con l’ausilio dei cani e l’illustrazione della conservazione del prodotto,questa volta rivolta agli alunni delle classi V del Liceo Scientifico G.B. Piranesi e le classi IV e V dell’ Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Capaccio Paestum.

I piatti del sabato

Infine il 24 marzo, alle 19.00, presso il Villaggio Oasis, si terrà una tavola rotonda sulla “Valorizzazione e salvaguardia del tartufo e del suo habitat alla luce dei nuovi riferimenti normativi di settore”. Interverranno il Sindaco, Franco Palumbo; la vicesindaca, Teresa Palmieri; il presidente dell’associazione Tartufai di Paestum”, Giovanna Cantalupo; il componente della Commissione Tecnica per la tutela del tartufo del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, Pasquale Santalucia; l’esperto collaboratore dell’Osservatorio Appenino Meridionale per il progetto pilota regionale “Piante Tartufigine”, Michele Caputo; il componente della Commissione Tecnica per la tutela del tartufo del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Luca Branca; il dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale del “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Giuseppe Gorga; lo storico del tartufo, Angelo Napoliello, e rappresentanti delle associazioni Cuochi di Salerno e TAMMAS di Colliano. Gran finale, quindi, con una degustazione di piatti a base di tartufo. L’incontro è aperto a tutti e la degustazione è gratuita.