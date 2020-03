Coronavirus: attiva la palestra online del Cus Salerno

Il Cus Salerno ha attivato, sul proprio sito web, la sezione "palestra online" per continuare a stare vicino a tutti gli iscritti. Come è noto, le attività didattiche delle scuole e delle università italiane, così come anche quelle del Centro Universitario Sportivo salernitano, sono sospese da qualche giorno per contenere il rischio di diffusione del coronavirus. Per questo motivo, il Cus Salerno, che gestisce gli impianti sportivi dell’Università di Salerno, ha creato un’apposita sezione (www.cussalerno.it/palestra-online/) dove gli iscritti potranno continuare, a distanza, ad allenarsi seguendo i video-tutorial degli istruttori.

Info utili

La nuova area è già attiva, come luogo di ritrovo virtuale degli iscritti al Cus Salerno. Saranno, infattoi, caricati i filmati che guideranno tutti verso una corretta attività di allenamento da svolgere. Per ogni disciplina (ginnastica, nuoto, pallacanestro, pallavolo, tennis, tennistavolo) saranno disponibili diversi tutorial ogni settimana per far sì che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all'attività fisica.