Palinuro, arriva Cilento Latino: l'extra date de La Sirenella

Quando si dice che le sorprese non finiscono mai: La sirenella di Palinuro ha voluto omaggiare tutti gli amanti della musica latino americana.

Venerdì 22 novembre, infatti, proporrà Cilento Latino: la possibilità di gustare un'ottima pizza, una bibita a scelta ed entrare alla sala eventi de La Sirenella di Palinuro per scatenarsi al ritmo di salsa, bachata, zumba,merengue, insomma tutto cio' che solo questo ritmo sa tramettere. Costo 20 euro.

L'altra formula



Per chi invece vuole solo ballare, l'ingresso alla sala eventi è libero, c'è solo l'obbligo della consumazione a soli 5 euro. Un'extra date pensata per far divertire e passare una bella serata in compagnia ,dedicata anche per chi è alle prime armi ,poichè vedrà coinvolte diverse scuole di ballo latino del Clento e i rispettivi maestri. Si comincia alle ore 21. Per tutte le info, il numero telefonico da contattare è 09741926531.