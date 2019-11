Palinuro: grande successo per la prima serata del Palinuro Music Festival

Un successo di pubblico e di consensi , cosi si e’ conclusa la prima delle quattro serate del Palinuro Music Festival il calendario di eventi de La Sirenella di Palinuro.

Il concerto del gruppo cubano Unì Unì ha trasportato i presenti con il suo ritmo e la splendida voce della cantante Claudia verso le atmosfere di Cuba, patria del divertimento e dell’allegria.

Sabato prossimo 16 Novembre , secondo appuntamento con il Palinuro Music Festival in scena Diego Ray ed il suo Momento Reggaeton uno dei dj più apprezzati dal web e dal popolo della nightlife.

“Un successo cosi grande che non me l’aspettavo” ,dichiara entusiasta Marco Sansiviero Patron de La Sirenella di Palinuro,” ringrazio tutti coloro che hanno partecipato rendendo un successo la prima delle 4 serate di eventi del Palinuro Music Festival” Il format resta uguale, aggiunge Sansiviero , con soli 65 € a persona c’è la possibilità di soggiornare in hotel 4* in mezza pensione , invece con 20 € diamo la possibilità di gustare un ottimo antipasto , la nostra ottima pizza , preparata da Enzo Grimaldi, uno dei pizzaioli più apprezzati nel Cilento , una bibita e compreso nel prezzo l’ingresso alla sala eventi ,oppure per chi vuole solo divertirsi l’ingresso alla sala eventi è comprensivo della prima consumazione e’ di soli 7€”

Sabato 16 Novembre quindi il dj set e l’animazione di Diego Ray Dj Italo Americano, si avvicina al mondo della “Dance” nel 1990, nel 2004, incontra Stefano Noferini e la sua “Deeperfect”, e dopo un anno esce il primo singolo “Superhero”,licenziato in 10 Paesi del modo, recensito più volte dalla rivista inglese "Dance Magazine", suonato da tutte le radio del globo, compresa la BBC, ed inserito nelle prestigiose compilations "Ministry of Sound" e "D.M.C.". Superhero, scala tutte le classifiche, posizionandosi al numero 1 della "Mtv charth's" e al numero 20 della "UK Sales charts" Insiema a : Deep Dish, Depeche Mode, Jamiroquai, Mariah Carey, Mary J.Blaidje e tanti altri. Da settembre 2007 Diego Ray è entrato a far parte del circuito dei guest deejay's di "Radio 105 Network", ed una volta al mese, nei weekend, va in onda un'ora della sua musica mixata, nel programma "In Da Klubb".

Oggi, in armonia con gli impegni radiofonici e con le apparizioni nei clubbing, sta lavorando al suo Primo album di 12 tracce Elektro Funk definite pure, dove da sfogo a tutta l' esperienza acquisita negli anni ed e’ fondatore del Momento Reggaeton che sta spopolando nei migliori locali d’Italia e sabato sarà appunto il protagonista della seconda serata del Palinuro Music Festival.

Per tutte le info potete chiamare 09741926531 oppure visitare la pagina Facebook de La Sirenella si Palinuro cliccando qui https://www.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/