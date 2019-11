Palinuro: la guest star Nausica dj e la cover band 838 tributo agli 883-Max Pezzali chiudono gli eventi de "La sirenella" di Palinuro

La voglia di divertirsi ha contagiato tutti grazie al Palinuro Music Festival , sabato doppio ed ultimo appuntamento per il mese di Novembre , arriva la cover band 838 ed un ospite esclusivo, Nausica Dj.

“Abbiamo pensato ad un programma studiato per abbracciare tutte le fasce d’età” , dichiarava così il patron de La Sirenella di Palinuro , Marco Sansiviero, quando presentò agli organi di stampa ed al web il programma del Palinuro Music Festival ,e così è stato.Grazie al giusto connubio tra musica , ottime pizze e specialità cilentane, La Sirenella si e’ confermata leader assoluta dei week end di Novembre, diventando il punto di ritrovo d i molte famiglie e soprattutto giovani che l’hanno scelta per trascorrere un sabato sera diverso dal solito.

“Ci sono venuta tutti i sabato , non ho mancato ad una sola serata , anche a quella del venerdì Cilento Latino” dichiara Marianna , Saprese doc, la prima volta col mio ragazzo poi insieme ai nostri amici , si mangia benissimo e l’idea delle tribute band è stata fantastica” …”Quello che mancava” aggiunge Piera di Buonabitacolo ”un ambiente elegante , si mangia divinamente ,la proposta del menù a 20 € con ingresso alla sala eventi è stata molto geniale”…Con soli 7 € puoi divertirti , ballare e bere un ottimo drink e poi l’ingresso alla sala eventi è molto selezionato” conclude Giuseppe di Vallo della Lucania 30enne una vita in giro per i locali.Sabato 30, intanto , doppio appuntamento, nella sala principale de La Sirenella , saranno di scena gli 838-cover band 883-Max Pezzali pronti a far scaldare il pubblico(nella sala eventi l’ingresso è libero con l’obbligo della consumazione ,le donne entrano gratis fino alle 24:00) per la famosissima dj Nausica, protagonista assoluta del panorama della musica house made in Italy ,scelta da Vasco Rossi per aprire il suo mega concerto evento al Modena Park,protegonista assoluta delle one night in italia e all’estero. Abruzzese, 33 anni, bella e volitiva, Nausica è tra gli astri nascenti delle consolle italiane al femminile. Il suo sogno, sempre più a portata di mixer, oramai realizzato ,era quello di diventare una top dj è così è stato. Pochi fronzoli, il suo approccio alla musica è viscerale e diretto. Sarà lei la Guest Star, scelta per chiudere i battenti del Palinuro Music Festival del mese di Novembre.

Riguardo il calendario di Dicembre ancora tutto top secret, ma ci assicurano che sfodereranno serate esclusive di anteprime, music live con due date dedicate alle tribute band ,dj set , cominciando già da Sabato 7 Dicembre accompagnandoci fino a Capodanno. Per restare in contatto con La Sirenella di Palinuro e per ogni tipo di informazioni e prenotazioni potete chiamare il numero 09741926531 oppure visitate la pagina Facebook a questo link https://it-it.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/

Gallery