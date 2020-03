Presentate a Palinuro le date di Wonderland: kermesse a maggio

Speranza e ripartenza. Ecco le parole d'ordine di Wonderland, un evento nato da una delle tante idee di successo dei project manager Gerri Guerrieri e Toni Sogliuzzo con la direzione tecnica di Frenky Murante, già promotori di eventi nel Cilento come la Notte Bianca, Palinuro Fashion Week e Ferragosto d'Italia. Wonderland, in programma a maggio, si prospetta come

l'evento della speranza e della ripartenza non solo del Cilento ma di tutto il Sud Italia.

I dettagli

Palinuro e la sua rinnovata Piazza Virgilio faranno da cornice ad una due giorni di spettacoli, concerti, dj set, esposizioni e degustazioni per concludersi poi in quella che è l'idea originale dei due organizzatori, un grande e necessario flash mob Riabbracciamoci a Palinuro, in collaborazione con Reti Giovani Salerno. "Con questo spirito ottimistico, da mesi, volevamo rifare l'evento di Pasqua ma non ci è sembrato opportuno nè eravamo dello spirito giusto - dichiara Gerri Guerrieri - Ci è nata l’idea di Wonderland. Stiamo preparando tutto da casa, via telefono e Skype e ringraziamo tutte le aziende che hanno già creduto nella nostra idea, prima su tutte Vivi il Parco, con cui abbiamo stretto una bella partnership, che curerà tutto l’allestimento dell’area espositiva. Restiamo a casa, perché ci sarà tempo e modo di divertirci tutti insieme". Le date 1 e 2 maggio potrebbero ovviamente subire slittamenti. Riguardo il programma gli organizzatori si riservano di aspettare il 3 aprile prima di renderlo noto. Presentatrice Stefania Cavaliere di Radio Castelluccio, format di reggaeton, un format dedicato agli anni 90.

L'evento dovrà essere confermato, in ossequio alle disposizioni ministeriali. E' possibile seguire tutti gli aggiornamenti e prendere nota di eventuali cambiamenti su tutti i canali social ai link https://www.facebook.com/pasqua.loca.7 e @wonderland_palinuro ( instagram)